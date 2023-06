Mikkel Bjerg verrast vriend en vijand met triomf in tijdrit, Vingegaard doet zaakje in stand

Mikkel Bjerg heeft de lange tijdrit in het Criterium du Dauphiné naar zijn hand gezet. De Deen van Team UAE had in aankomstplaats Belmont-de-la-Loire twaalf tellen voorsprong op zijn landgenoot Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en wordt ook leider. De Tourwinnaar deelde wel een stevige tik uit aan zijn concurrenten voor het klassement.