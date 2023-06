Intermarché-Circus-Wanty houdt Kobe Goossens en Rune Herregodts uit de Tour

Kobe Goossens begon als een speer aan dit seizoen, maar daarna viel zijn motor een beetje stil. In de Ronde van Romandië liep hij een infectie op en die naweeën houden hem weg van de Grand Départ op 1 juli in Bilbao.

Rune Herregodts is in hetzelfde bedje ziek. Hij bereidde zich wel voor met een hoogtestage en was meteen op de afspraak in de Dauphiné (hij won net niet de eerste rit), maar een opgave op de voorlaatste dag "zorgde voor twijfels".

"Vanwege een verminderde recuperatie capaciteit heb ik sinds die dag niet de nodige trainingen kunnen afwerken om mezelf klaar te stomen voor mijn groterondedebuut."

"Wetende dat mijn vervangers wel voor de volle honderd procent voorbereid zijn, heb ik samen met Aike Visbeek en mijn trainer Frederik Veuchelen beslist om me op de Belgische kampioenschappen te focussen, zoals oorspronkelijk gepland.”