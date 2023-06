Wat zijn de grote blokken op het BK? En wat is de invloed van de opleidingsploegen?

Traditioneel zijn Lotto en Sport Vlaanderen - hun ploegnamen kunnen verschillen - de hofleveranciers tijdens het BK wielrennen bij de mannen. Maar de laatste jaren zijn er kapers op de kust. Dat valt mede te verklaren door het fenomeen van de opleidingsploegen, waarin vaak niet alleen beloften zitten.



Zo zullen zondag volgens de meest recente startlijst 17 renners van Lotto-Dstny aan de start staan. Alleen wordt dat aantal dankzij development-rijder Axel De Lie, de broer van Arnaud, in realiteit opgetrokken naar 18.



Hiermee houdt Lotto-Dstny nipt Alpecin-Deceuninck af. De ploeg van de broers Roodhooft heeft op papier 12 renners die onder de vlag van Alpecin-Deceuninck zullen rijden, maar dankzij hun development-team komen daar 4 renners bij, onder wie de sterke Timo Kielich.



Helemaal ingewikkeld wordt het als we naar de Bingoal-teams kijken. De 13 renners van het 'hoofdteam' worden aangevuld met 2 renners van de opleidingsploeg. Maar Bingoal is ook cosponsor van de Pauwels Sauzen-crossploeg (met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout). Komen ze dan plots aan 18 stuks?



In dat laatste geval mogen de 4 renners van Trek-Segafredo (Thibau Nys, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde) misschien ook wat hand-en-spandiensten verwachten van de Baloise Trek Lions. Of neigen zijn toch eerder naar Flanders-Baloise?

Wat in ieder geval opvalt, is dat er - onder meer door de opleidingsteams - een beter evenwicht is tussen de blokken. Flanders-Baloise komt aan 15 deelnemers, Tarteletto-Isorex heeft er 14, en Intermarché-Circus-Wanty (13) en Soudal-Quick Step (12) hinken niet eens zo ver achterop. Zorgt die uitgebalanceerde verdeling ook voor een spannende strijd?