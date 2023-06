Lotte Kopecky voor BK tijdrijden: "Niet evident om voor de 5e keer op rij kampioen te worden"

Lotte Kopecky kan zich donderdag voor de 5e opeenvolgende keer tot Belgisch kampioene tijdrijden kronen. Voor de renster van SD Worx wordt het wel pas haar 1e tijdrit van het seizoen. Ze probeert de druk ook af te houden. "De concurrentie is een pak sterker geworden", klinkt het, al is het voor bondscoach Ludwig Willems duidelijk dat Kopecky er bovenuit steekt.

Middelkerke 2019, Koksijde 2020, Ingelmunster 2021 en Gavere 2022: het lijstje Belgische tijdrittitels van Lotte Kopecky is nu al indrukwekkend. Daar kan donderdag nog Herzele 2023 bijkomen, waarmee ze het record van Ann-Sophie Duyck van 5 opeenvolgende titels zou evenaren. "Ik ben zo niet met records bezig. Is dat het geval, dan is dat zo. Ik wil gewoon een mooie prestatie neerzetten", vertelt Lotte Kopecky een dag voor de wedstrijd. "Het tijdrijden is niet echt mijn favoriete discipline. Er zijn ook weinig wedstrijden in het vrouwenwielrennen waar er tegen de klok moet gereden worden. Ik train daarom weinig op de tijdritfiets."

"Ik kan wel tijdrijden, maar wil er in de toekomst geen groot doel van maken. Waarom ik dan donderdag start? Als je kans hebt op winst zou het gek zijn om dat niet mee te nemen. Maar je gaat me niet horen zeggen dat ik donderdag zomaar opnieuw Belgisch kampioene ga worden. Dat is niet zo evident", benadrukt Kopecky. "De concurrentie is de laatste jaren een pak groter geworden. Ik denk meteen aan Julie De Wilde. Ook Julie Van De Velde zal wel een puike prestatie afleveren. Hen vrees ik het meest." "Ik heb 4 titels op rij behaald. Die reeks zal ooit wel eens doorbroken worden. Het parcours is technisch. Ik kan wel goed met de fiets rijden, maar dat is nog geen zekerheid op succes."

Lotte Kopecky tijdens het BK tijdrijden van vorig jaar.

Ludwig Willems: "Kopecky is de grote favoriete"

Terwijl Lotte Kopecky de druk wat probeert af te houden, duwt bondscoach Ludwig Willems de 4-voudige kampioene wel nadrukkelijk in de favorietenrol. "Ik denk dat we mogen stellen dat Lotte Kopecky de grote favoriete is in zowel het tijdrijden van donderdag als op de weg, komende zondag", blikte bondscoach Willems vooruit op het BK. "De driekleur in het tijdrijden wordt voor haar in principe makkelijker dan die op de weg. Ze moet gewoon individueel haar nummer afwerken. Zondag in de wegrit zal het allen tegen Lotte en Lotte tegen allen zijn."

