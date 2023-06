Renaat en José analyseren BK tijdrijden: "Val was Evenepoels eigen fout, Van Aert oogde scherp"

Renaat Schotte: "Laat ons beginnen bij de vrouwen, José. Lotte Kopecky viel, maar de voorsprong was wel zó groot dat ze nog twee keer had kunnen vallen en toch nog winnen." José De Cauwer: "Het is ergens logisch. Lotte Kopecky is wereldtop, terwijl nummer twee Feebe Joris eigenlijk nog een belofte is. Ze is goed, maar er is nog werk aan. Kopecky steekt er in België duidelijk bovenuit. Dat is geen verrassing." Renaat: "Een belangrijke zege ook met het oog op het WK in Glasgow, haar hoofddoel deze zomer?" José: "Ik denk het wel. België een wereldkampioen bij de vrouwen, dat zou helemaal de max zijn. En het kan."

"Val was een stuurfout van Evenepoel"

Renaat: "Het verhaal bij de mannen was eigenlijk na 3 minuten al geschreven, na de val van Remco Evenepoel. Toch een serieuze anticlimax. Niet alleen Evenepoel moest zich herpakken, maar wij ook. Van een duel met Wout van Aert is nooit sprake geweest."



José: " Remco Evenepoel was na die val uiteraard even zijn tel kwijt en kwam daarna bijna weer in de problemen. Je zag hem met zijn armen een soort "foert"-beweging maken, maar hij heeft zichzelf toch teruggevonden en is blijven strijden. Wel niet voldoende om nog het podium te halen."

Renaat: "Evenepoel is iemand die zijn tijdritten minutieus voorbereidt. Hoe is het dan mogelijk dat hem - zelfs op een nat parcours - zoiets overkomt? Stond hij te hevig, is het een stuurfout of toch brute pech?"

José: "Dit was absoluut een stuurfout. Eigen fout, vind ik. Te hevig staan, dat zou toch niet mogen. Dit is niet zijn eerste tijdrit, hij is een specialist. De weersomstandigheden waren natuurlijk verraderlijk. We hebben er veel zien vallen, vooral dan bij de vrouwen."



"Hij had er wel duidelijk keihard naartoe gewerkt. Maar na 2 kilometer was het al voorbij. Ik kan me voorstellen dat je dan enorm teleurgesteld bent."

Renaat: "Hij toont toch mentale weerbaarheid en strandt uiteindelijk nog op een paar seconden van het podium."

José: "Van het podium wel, maar hij maakte in het tweede deel ook geen tijd meer goed. We hoorden van Van Aert dat hij dan al niet meer voluit ging, geen risico's meer nam, om een val te vermijden. We zullen nooit weten waar Evenepoel écht geëindigd zou zijn."