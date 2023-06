Vinicius laakt racistisch incident tijdens match...tegen racisme: "Vriend vernederd en bespot"

Brazilië klopte zaterdagavond Guinee in een oefeninterland met 4-1. Belangrijker dan de uitslag in het stadion van Espanyol Barcelona was dat de partij kaderde in de strijd tegen racisme.

Vinicius Jr, recentelijk nog het mikpunt van racisme in de Spaanse competitie, trok samen met zijn Braziliaanse ploegmaats - voor het eerst in de geschiedenis van Brazilië - een zwarte outfit aan. Daarmee vroegen ze hardop aandacht voor de strijd tegen discriminatie.

De match verliep naar wens, tot Vinicius een incident met Felipe Silveira, een 27-jarige vriend van hem, ter ore kwam.

Felipe Silveira werd bij de ingang van het stadion tegengehouden door een veiligheidsagent. Die fouilleerde Silveira en haalde vervolgens naar verluidt een banaan boven.

"Handen omhoog, dit is mijn wapen voor jou", zou hij tegen Silveira gezegd hebben. Er ontstond een opstootje waarbij de politie ter plaatse moest komen.

De veiligheidsagent en zijn bedrijf ontkennen de beschuldigingen, maar Vinicius Jr laat het er niet bij en eist op zijn sociale media een deftig woordje uitleg.