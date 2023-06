Vinicius gaat FIFA-spelerscommissie tegen racisme leiden: "Moeten naar spelers luisteren"

In mei ging een racistisch incident met Vinicius Jr. de wereld rond. De Braziliaanse ster van Real Madrid werd in Valencia racistisch bejegend door een deel van de supporters. Hij kreeg daarna heel veel steun (op sociale media) van medespelers, clubs, en ook van FIFA-baas Infantino.

Die is nu ook met de Braziliaan gaan spreken. Vinicius speelt met de nationale ploeg een oefenmatch tegen Guinee. De match vindt plaats in Barcelona en staat ook in het teken van de strijd tegen racisme.

"Ik had het gevoel dat ik hem persoonlijk moest spreken. Ik heb Vinicius gevraagd of hij de nieuwe commissie van voetballers wil voorzitten", vertelde Infantino na het gesprek. "Zij kunnen voorstellen doen om racisme strenger aan te pakken. Die voorstellen zullen we dan ook toepassen in onze regelgeving."

"We moeten nu naar de spelers zelf luisteren en horen wat zij nodig hebben om zich weer veilig te voelen op het voetbalveld. We nemen dit heel serieus en willen zeer zware straffen invoeren."

"De regels moeten over alle voetbalbonden heen gelden. Racisme is een misdaad. FIFA zal vanaf nu ook gerechterlijke stappen ondernemen wanneer er iets gebeurt. We hebben de hulp nodig van lokale autoriteiten. We willen de overtreders indentifceren en levenslang bannen uit de stadions. En dezelfde wetten gelden ook op sociale media."

"We kunnen dit niet meer tolereren. Racisme in ons voetbal kan niet. Wedstrijden moeten meteen stopgezet worden als er iets gebeurt. Genoeg is genoeg."