Vinicius weer slachtoffer van racisme: "Competitie van Messi en Ronaldo behoort nu toe aan racisten"

De overwinning van Valencia tegen Real Madrid werd ontsierd door racistische spreekkoren aan het adres van Vinicius Junior, die in blessuretijd met rood van het veld moest. De Braziliaan uitte al zijn frustraties op sociale media: "Racisme is normaal in La Liga.

Voor een degelijke pot voetbal moest je niet in Mestalla zijn, en al zeker niet vanaf de 72e minuut. Vinicius Junior was na een opstootje in het strafschopgebied opnieuw het mikpunt van racistische spreekkoren. De Braziliaan wees zelfs de daders aan in de tribune, maar ondanks een kort oponthoud weigerde de scheidsrechter de wedstrijd stil te leggen. Ook een tussenkomst van doelman Thibaut Courtois leverde niets op. Bij Vinicius liepen de emoties dan ook hoog op. Toen de poppetjes in de blessuretijd opnieuw aan het dansen gingen, kon de Zuid-Amerikaan zich niet meer inhouden. Hij deelde een tik uit aan een Valencia-speler en kreeg rood. Vinicius trakteerde de scheidsrechter op een cynisch applaus bij het verlaten van het veld.

"Racisme is normaal in La Liga"

Op sociale media liet Vinicius zijn frustraties de vrije loop. "Het was niet de eerste keer, niet de tweede en niet de derde. Racisme is normaal in La Liga", schreef de Braziliaan. "De competitie vindt het normaal, de bond vindt het normaal en de tegenstanders moedigen het aan. Ik betreur het ten zeerste."

"De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi, behoort nu toe aan racisten." "De prachtige natie die me verwelkomde en waarvan ik hou, stemt ermee in dat het beeld van een racistisch land naar de wereld wordt geëxporteerd. Vandaag staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten."

"Ik zal tot het uiterste gaan tegen de racisten. Zelfs als het ver van hier is."

Courtois: "Al na 20 minuten waren er apengeluiden"

Vinicius zou hebben gehoord dat de supporters "mono" naar hem riepen, het Spaanse woord voor aap. Volgens Spaans journalisten riepen ze evenwel "tonto", wat idioot betekent. Thibaut Courtois was er als de kippen bij om dat te ontkrachten. "Al na 20 minuten weerklonken er apengeluiden", vertelt de Rode Duivel. "Ik steun Vinicius. Als hij van het veld was gestapt, was ik hem gevolgd." Ook coach Carlo Ancelotti hechtte weinig geloof aan de uitleg van de journalisten. "Waarom denk je dat de scheidsrechter de wedstrijd stillegde? Toch niet omdat er "idioot" werd geroepen?" "La Liga heeft een ernstig probleem met racisme. En het probleem is niet Vinicius. Vinicius is het slachtoffer. Dit kan zo niet doorgaan." In een statement verklaarde Valencia dat het "elke vorm van belediging, aanval of minachting publiekelijk veroordeelt" en "de gebeurtenissen betreurt". "De club onderzoekt het incident en zal strenge maatregelen nemen." Ancelotti vestigt er zijn hoop niet op. "Er zijn al klachten geweest, maar wat hebben die opgeleverd? Helemaal niets. De enige oplossing is de wedstrijd staken."