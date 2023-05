Rode kaart en schorsing van Vinicius Jr. worden ingetrokken na racismerel

Valencia-Real Madrid van afgelopen zondag ontaardde in het slot volledig. Vinicius Jr. was het slachtoffer van racistische opmerkingen en op het veld kookten de potjes over.

Bij een opstootje liet ook de Braziliaan zich niet onbetuigd en hij werd prompt van het veld gestuurd met een rode kaart.

Maar de Spaanse federatie heeft vanavond beslist dat die uitsluiting wordt teruggedraaid. De disciplinaire sanctie valt weg, zo klinkt het.

Het orgaan oordeelt dat het racisme bewezen is en straft Valencia. De middenmoter moet een deel van zijn stadion bij de volgende 5 thuismatchen sluiten en krijgt een boete van 45.000 euro.

Woensdagavond speelt Real Madrid thuis tegen Rayo Vallecano. Vinicius Jr. zat door zijn schorsing niet in de selectie, maar misschien brengt dit nieuws Real en de Braziliaan dus toch nog op andere gedachten.