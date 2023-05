Grijpt Spanje nu wel in na zoveelste racismerel? "Het is alsof dit de druppel is geweest"

Het racisme-incident met Vinicius Junior zindert nog altijd na. Vandaag werden 3 mensen aangehouden.

"Het gaat om 3 jongens van 18 tot 21 jaar", verduidelijkt sportjournalist Edwin Winkels vanuit Spanje in De Wereld Vandaag.

"1 van hen werd in het stadion al geïdentificeerd toen hij "aap" riep, de anderen werden later op videobeelden herkend."

"Het drietal is verhoord en is vrijgelaten, want dit is geen misdrijf om hen vast te houden, maar ze moeten wel beschikbaar zijn voor het gerecht."

Het lijkt er dus op dat de Spaanse justitie nu wél snel handelt. "Het openbaar ministerie van Valencia had zondagavond al gezegd dat ze zelfs zonder aanklacht in actie zouden komen."

"Vanochtend werden ook nog eens 4 mensen aangehouden in de zaak rond een pop met racistische leuzen in Madrid."

"Het is misschien niet toevallig dat zij net nu zijn aangehouden, want de verontwaardiging is nu het grootst. Anders dan in voorgaande zaken is er wel onmiddellijk actie geweest."