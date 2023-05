Politie heeft 3 mensen gearresteerd na racisme tegen Vinicius in Valencia

De Spaanse politie is actief vandaag. Nadat er eerder vandaag bekend werd gemaakt dat 4 personen werden opgepakt in het onderzoek naar het incident waarbij een pop met het shirt van Vinicius Jr. werd opgehangen, zijn er nu ook 3 arrestaties in het onderzoek naar wat er afgelopen weekend gebeurd is.

De drie werden opgepakt in het kader van het onderzoek naar de racistische spreekkoren tijdens de match tussen Valencia en Real Madrid.

Plots is er dus veel aandacht voor het thema in Spanje, maar Vinicius is al veel vaker het slachtoffer geweest van racisme. Op een persconferentie vandaag kreeg Real-trainer Carlo Ancelotti dan ook de vraag of de Braziliaan niet aan vertrekken dacht.

"Ik denk het niet", zei hij. "Hij houdt te veel van voetbal en Real Madrid. Hij wil hier een grote carrière uitbouwen."