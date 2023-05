Courtois veroordeelt racisme: "Fans komen om te beledigen niet om te supporteren"

"Het gevoel na deze match? Slecht", vertelde Courtois meteen na de wedstrijd. "En dan praat ik vooral over het racisme. Het is niet te geloven dat het hier gebeurt. Een paar jaar geleden klaagde Valencia zelf een speler van Cadiz aan omdat die iets gezegd had."

Vinicius zou tijdens de match hebben gehoord dat de supporters "mono" naar hem riepen, het Spaanse woord voor aap. Volgens Spaans journalisten riepen ze evenwel "tonto", wat idioot betekent. Thibaut Courtois ontkracht dat. "Al na 20 minuten weerklonken er apengeluiden."

"Dit kunnen we niet accepteren of tolereren."

De Spaanse reporter wou nog weten wat Vinicius gezegd had over het incident. Had hij het over een specifieke fan? "Vinicius heeft een persoon aangewezen en de politie is op de hoogte gebracht. De scheidsrechter zei dat het protocol voor racisme geactiveerd was en dat hij niets meer kon doen."

"Vini wilde blijven voetballen, dus bleven we voetballen. Als hij had willen stoppen, dan waren we met z'n allen van het veld gestapt. Dit kunnen we niet tolereren."