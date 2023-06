BEKIJK: Frommelgoal levert Uruguay eerste wereldtitel op bij -20-jarigen

De 19-jarige aanvaller Luciano Rodriguez ontpopte zich in de 86e minuut tot held van de natie. Na geharrewar in de Italiaanse defensie kon hij plots binnenknikken. Rodriguez deed dat met verve.

Een verdiende overwinning van Uruguay in de finale tegen Italië. De Zuid-Amerikanen waren het bedrijvigst in het Diego Maradona-stadion van La Plata (in Argentinië).

Derde keer, goede keer voor Uruguay. In 1997 verloor het de finale van Argentinië (2-1), in 2013 van Frankrijk (4-1).