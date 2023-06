Brazilië voor het eerst ooit in zwart om racisme aan te klagen, Guinee is geen partij in oefenmatch

De wedstrijd tussen Brazilië en Guinee werd gespeeld in Spanje, in het stadion van Espanyol. De Goddelijke Kanaries hadden voor de gelegenheid hun verenkleed zwart geverfd, om zowel voor als tijdens de match aandacht te vragen voor de strijd tegen het racisme.



Real Madrid-speler Vinicius, zonder de geblesseerde Neymar de grootste ster bij de Brazilianen, nam hierin het voortouw. Vinicius was het voorbije seizoen in de Primera Division meermaals het slachtoffer van racisme.



Het was voor het eerst in zijn geschiedenis dat Brazilië een zwarte uitrusting droeg. Aan het wedstrijdverloop veranderde dat niet veel, want Guinee bleek zoals verwacht een maatje te klein.



Joelinton en Rodrygo maakten er na een halfuur 2-0 van, Stuttgart-speler Guirassy deed toch iets terug voor de Guineëers.



Na een snelle goal na de rust van Militao namen de Brazilianen toch wat gas terug. Helemaal op het einde mocht Vinicius zelf vanaf de stip de 4-1-eindstand vastleggen. De Brazilianen hadden op dat moment hun zwarte tenues wel al ingeruild voor hun meer vertrouwde geel-blauwe kleuren.