Blamage voor Brazilië: vroegste WK-exit in 28 jaar, voetbalicoon Marta neemt afscheid in mineur

Het WK voetbal en Brazilië: het is al enkele jaren geen geslaagd huwelijk meer. De Goddelijke Kanaries werden de voorbije 3 edities uitgeschakeld in de 1/8e finales, dit jaar halen ze zelfs die ronde niet.

De opdracht was nochtans duidelijk: winst tegen Jamaica en Brazilië zou als tweede eindigen in groep F. De ervaren Marta, gespeeld op 6 WK's, werd speciaal nog eens in de basis gedropt om de klus te klaren.

Maar zelfs Marta vond geen gaatje in de Jamaicaanse afweer. Bij Jamaica werd verdedigd voor hun leven, Brazilië kwam ondanks 65% balbezit en 8 schoten op doel niet tot scoren.

Een nieuw dieptepunt dus in de recente WK-geschiedenis van de Brazilianen. In Jamaica zal de vreugde er niet minder om zijn, zij kwalificeren zich voor het eerst voor de 1/8e finales.

In de andere groepswedstrijd rekende Frankrijk af met Panama, de Fransen verzekerden zich zo van groepswinst.