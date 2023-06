BEKIJK: Voetbalfans in Peking worden gek na snelste interlandgoal van Lionel Messi

Peking is al bijna een week in de ban van Lionel Messi, in die mate zelfs dat er van een zeker Messi Mania sprake kan zijn.



Het Gong Ti-stadion zat dan ook afgeladen vol (68.000 toeschouwers) voor nota bene een match tussen 2 buitenlandse teams. De wereldkampioen nam het op tegen Australië en bondscoach Scaloni stelde zowat dezelfde spelers op die het eind vorig jaar ook voor hem deden.



Messi zelf opende het bal al na 79 seconden, zijn snelste goal in een shirt van Argentinië. Bij zijn clubs mag hij de laatste jaren dan wat stilgevallen zijn, bij zijn land is hij productiever dan ooit: 22 goals in zijn laatste 14 matchen!



In de tweede helft lag een corner van Messi aan de basis van de 2-0 van German Pezzella. Even daarvoor was een jonge fan in een Messi-shirt het veld opgelopen om zijn idool te knuffelen.



Australië-coach Graham Arnold kon achteraf wel lachen om de ongelijke strijd. "Ik hoop dat Messi een percentage op al die shirts heeft gekregen, want ik heb nog nooit zoveel Argentijnse shirts met het nummer 10 gezien in mijn hele leven."