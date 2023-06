Tim Brys haalt zijn gram in wereldbeker van Varese met verrassende vierde plaats

Na zijn hele leven (een succesvol) lichtgewicht te zijn, koos Tim Brys er na zijn 5e plaats op de Olympische Spelen in Tokio voor om zijn carrière voort te zetten als zwaargewicht.

In cijfers gevat: van maximum 72,5 kilogram naar een streefgewicht van 85 kilogram.

Een transformatie die tijd nodig had, maar zijn vruchten begint af te werpen. Onze landgenoot maakte zijn evolutie op de wereldbekermanche in Varese dit weekend tastbaar met een 4e plaats in de skiff.

Zaterdag - acht jaar na zijn laatste A-finale in de skiff - had Tim Brys zich in Italië nog eens kunnen plaatsen bij de laatste zes. De 30-jarige Gentenaar eindigde toen als derde in zijn halve finale.

En in die finale verbaasde Brys helemaal door mee te strijden voor de medailles. In zijn eerste race op het wereldbekercircuit bikkelde hij tegen Arakawa voor het brons, maar in het slot moest hij de Japanner - net zoals winnaar Oliver Zeidler en runner-up Sverri Nielsen - toch voor laten gaan.

Het was van Hannes Obreno op de Spelen in Rio geleden dat er nog zo een goede prestatie geleverd werd door een Belgische skiffeur. Brys zet zijn ambitie om opnieuw - deze keer bij de zwaargewichten - naar de Spelen te trekken.