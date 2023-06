Ward Lemmelijn na sabbatmaand: "Frustrerend dat ik mijn potentieel niet kwijt kan in roeiboot"

Na wereldtitels in het indoorroeien in het begin van dit decennium stapte Lemmelijn in een gewone roeiboot. Dat leverde meteen de Belgische titel op in de skiff in 2021. De sky leek the limit, maar de onervaren outdoorroeier kon zich niet plaatsen voor de Spelen van Tokio. Het doel was sowieso Parijs 2024.



Maar de Spelen lijken nog ver weg. Vorige maand eindigde hij pas zesde op het BK skiff. "Dat liep niet zoals ik gehoopt had, waardoor ik ook niet geselecteerd werd voor de Europese kampioenschappen."



"Ik was zwaar ontgoocheld, waarop ik besliste om mijn hoofd leeg te maken. De laatste weken focuste ik op andere zaken naast roeien."



Lemmelijn probeerde andere sporten uit: "Dat bezorgde me veel plezier. Ik kon ook al mijn potentieel en kracht aanspreken. Iets wat me nog altijd niet lukt in een roeiboot in zware omstandigheden."



Dat zit hem dwars: "Het is frustrerend na alle uren die ik doorbracht in de boot."



"De voorbije weken waren leuk, maar nu is het tijd om weer in die boot te stappen, van het mooie weer te genieten en te zien hoe ik mijn roeivaardigheden kan verbeteren."