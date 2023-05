Belgische roeiers liggen op koers voor Olympische Spelen, maar wat met Ward Lemmelijn? "Hij moet signaal geven"

Volgens Raaben zitten de Belgen op koers richting Parijs 2024. "Als we de planning blijven volgen, mits nodige aanpassingen, voort trainen en de juiste progressie maken, moet kwalificatie voor Parijs 2024 erin zitten."

"Tegelijkertijd zijn er ook nog wel enkele punten om te verbeteren, maar er zit muziek in. Ik ga niet zeggen dat we er al zijn, maar we zijn toch goed op weg om er wederom een mooi jaar van te maken."

Na een mindere eerste dag voor de drie boten is Raaben toch blij met de prestaties op het EK. "Wij hebben een mooi kampioenschap gedraaid", opent de Nederlander.

Tim Brys roeit voortaan alleen

Twee jaar geleden zat Tim Brys nog in de lichte dubbeltwee samen met Niels Van Zandweghe op de Olympische Spelen. Nu waagt hij zijn kans in de open skiff, de zwaarste en meest prestigieuze klasse in het roeien.

De skiffeur liet zich meteen zien op het EK en eindigde 8e.

Raaben: "Hij is goed begonnen. Hij is zeer professioneel en secuur. Zo vroeg in het seizoen, met zo weinig bagage als skiffeur, dit kunnen neerzetten, chapeau."

"Maar met één goed resultaat moet je iemand nog niet de hemel inprijzen. We moeten eerst zorgen dat hij dit niveau kan behouden. Dat kost tijd en veel trainingen."