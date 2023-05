Tim Brys en dubbeltwee Andries/Vandenbussche via herkansingen toch naar halve finale op EK roeien

Gisteren waren de Belgen niet door de reeksen geraakt, waardoor ze rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales misten en aangewezen waren op de herkansingen.

Daarin won Tim Brys de tweede reeks in de skiff. Met 6'58"13 was hij 1,7 seconden sneller dan de Italiaan Davide Mumolo. De top twee stoot door naar de halve finales, die zaterdagvoormiddag op het programma staan. Daarin is een top 3 vereist om de finale te halen.

Aaron Andries en Tristan Vandenbussche werden tweede in de herkansingen, nadat ze in de reeksen op de vierde plaats waren gestrand. Met hun 6'21"64 moesten de wereldkampioenen bij de beloften enkel de Roemenen Florin Arteni en Ciprian Tudosa voor zich dulden. Ook hun halve finale staat zaterdagvoormiddag op het programma.

Bij de lichtgewichten zijn Marlon Colpaert en Niels Van Zandweghe uitgeschakeld, na een vijfde plaats in de reeksen en een vierde in de herkansingen. Zij wonnen vervolgens hun C-finale, waardoor ze hun EK op de 13e plaats afsluiten.