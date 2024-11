De ambities van Noah Vandenbranden (22): "Volgend jaar een vol seizoen op de weg"

do 14 november 2024 12:56

Noah Vandenbranden en Gianluca Pollefliet staan na 2 dagen op de 8e plaats in de Gentse Zesdaagse op 5 ronden van leiders De Vylder/Ghys. "We komen net tekort voor de ploegkoersen", vertelt Vandenbranden, die brandt van ambitie voor de weg: "Ik wil in een grotere ploeg meedraaien."

Vandenbranden en Pollefliet, allebei 22, komen net terug uit vakantie. "Op voorhand hadden we de ambitie om toch redelijk mee te doen, maar ik denk dat we allebei niet top zijn", klinkt het eerlijk bij Vandenbranden bij onze man in Gent.



Het duo won wel zowel dinsdag als woensdag de baanronde. "We doen ons best. In de ploegkoersen komen we iets tekort. Maar in de korte nummers gaat het momenteel nog goed. Daar willen we ons in tonen."

"Ik ga ook eens een voorjaar rijden"

Vandenbranden gaf eerder al aan dat hij zich in 2025 op de weg wil tonen. "Dit jaar was het alles op de piste met de Olympische Spelen. De ploegenachtervolging was redelijk specifiek."



Samen met Tuur Dens, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche kaapte hij in Parijs de 8e plaats weg met onderweg 2 keer een Belgisch record. Op het WK in oktober was hij individueel 5e.

De renner van Flanders-Baloise is ambitieus: "Ik wil richting toekomst naar een grotere ploeg. Ik heb de ambitie om in een grote ploeg te draaien."

"Volgend jaar wil ik een beetje focussen op de tijdritten, op kleine rondjes met een tijdrit om dan zo misschien een klassement te rijden."



"Ik ga ook eens een voorjaar rijden en zal hopelijk met een goede winter een basis leggen. Ik ben benieuwd en kijk ernaar uit."

