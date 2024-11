Topfavorieten De Vylder en Ghys blijven leider na dag 2 op Gentse Zesdaagse: "Na mindere dag voelde ik me herboren"

Het Belgische duo Lindsay De Vylder-Robbe Ghys is ook na de tweede nacht op kop terug te vinden in de 83e Gentse Zesdaagse. De twee topfavorieten grepen op dag 1 de macht en bestendigden die op de tweede dag. Er zijn nog 5 koppels in dezelfde ronde.

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys reden volgens hun status alert vooraan op de tweede dag en pakten punten in de puntenkoersen, de ploegafvalling en de tijdrit-baanronde. Winnen was er evenwel niet meteen bij, ook niet in de eerste ploegkoers van de avond. Die ging voor hun neus naar de Belgisch-Franse connectie Van Den Bossche/Thomas, de nummers 2 op dat moment. De Vylder en Ghys rondden wel als eerste de kaap van 100 punten, maar dat zouden ook nog 3 andere duo's doen. De 2 Belgen moesten het vannacht met 2 overwinningen doen: in de tijdrit over 500m en de derny. In de afsluitende ploegkoers vannacht werden ze op een ronde gereden door 6 duo's. De winst ging naar de Nederlanders Havik/Hoppezak voor Hesters/Gate. De Nederlanders wipten zo naar de tweede plaats. Vijf koppels rijden nog in 1 ronde, het verschil tussen de 1e en de 4e is 23 punten, dat blijft dus heel speelbaar. De vreemde eend in de bijt zijn de Duitsers Kluge/Reinhardt als 5e met 27 punten, 101 minder dan de leiders.

In de laatste ploegkoers van de nacht werden De Vylder en Ghys even verrast. "Het is onmogelijk om naar alle ploegen te kijken. We kijken vooral naar Benjamin Thomas en Fabio."



"Op het eind was het nog heel spannend, we mochten ook niet te veel naar elkaar kijken, anders gingen we nog een ronde achterstaan op iemand anders. We hebben de schade kunnen beperken. Ik ben blij dat we nog aan de leiding staan."



"Soms moet je gokken, je kunt niet 6 dagen op alles springen. We hebben uiteindelijk de goede keuze gemaakt. We hebben wel het voordeel dat we heel makkelijk punten pakken. Dat blijft onze grootste troef."



De Vylder is meer tevreden dan gisteren. "Ik moet toegeven dat ik op dag 1 niet zo'n goede dag had. Maar vandaag voelde ik mij herboren en had ik er echt zin in. Laat ons hopen dat het alleen maar betert."