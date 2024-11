Een Franse "alleskunner" boezemt iedereen angst in op Gentse Zesdaagse: "Zelfs als renner kijk je naar hem op"

"Wie is die met zijn gouden helm?" Het is de vraag die meermaals door 't Kuipke weergalmde tijdens de openingsdag van de Gentse Zesdaagse. Het antwoord: Benjamin Thomas. Voor het grote publiek geen bekende naam, maar in de wereld van het baanwielrennen beschouwd als een van de allerbesten. Wat mogen we deze week van hem verwachten?

Nadat de twee specialisten samen het podium hadden gehaald op de Olympische Spelen in Parijs - met goud voor Thomas en brons voor Van den Bossche in het omnium - sloten ze een "monsterpact" voor de Gentse Zesdaagse.

"Hij is enorm veelzijdig," legt De Vylder uit. "Hij combineert snelheid met een indrukwekkend uithoudingsvermogen. Thomas is een renner waar zelfs wij naar opkijken."

Hoewel de 29-jarige tempobeul van Cofidis geen veelwinnaar is op de weg, geeft iedereen in Gent toch stiekem aan schrik te hebben van zijn piste kwaliteiten.

De naam van de Fransman, door velen beschouwd als de beste van zijn generatie in dit vakgebied, springt eruit in het deelnemersveld.

"Hij is gemotiveerd en de klik is er tussen ons", vertelde Van den Bossche. "Bovendien is hij ook gewoon een toffe kerel. Dit wordt dus nog leuk."

"En zondag hebben we voor het eerst een training gedaan", vertelt onze landgenoot. "Het was een korte voorbereiding, maar ik kijk wel uit naar het vervolg."

Fabio Van den Bossche wrijft zich alvast in de handen met zijn nieuwe compagnon de route. Al heeft hij zijn Frans wel zeer snel moeten afstoffen. Pas zaterdag arriveerde Thomas in ons land.

Thomas zelf blijft bescheiden: "Ach, dat is niet aan mij om dat te zeggen", glimlachte hij na de eerste dag in Gent, terwijl hij de complimenten terugkaatste naar zijn partner.

"Het was zwaar vandaag, en ik had hier al zeven jaar niet gereden. Gelukkig had ik Fabio aan mijn zijde", zei de Fransman. "Hij is jong, maar beschikt over veel ervaring. We vormen een goed team en begrijpen elkaar zonder veel woorden."

En zo lijkt ook de Fransman te bezwijken voor de charme van 't Kuipke.

"Voor mij is het de grootste koers in zijn genre. De sfeer is ook elektrisch en duwt je vooruit. Oké, je hebt de kampioenschappen in het baanwielrennen, maar dit is als pisterenner toch uniek om mee te maken. Het is een plezier op de fiets, al zal ik na zes dagen misschien niet meer hetzelfde zeggen."

Al zegt iets ons dat dit slechts de voorbode is van zijn Franse charmeoffensief.