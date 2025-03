WK-repetitie flopt door slechte weer: slotrit in Rwanda geneutraliseerd, Doubey eindwinnaar

De laatste etappe van de Ronde van Rwanda zou oorspronkelijk zowel de grote WK-lus over Mount Kigali als de kleinere lokale lus aandoen. Vanochtend werd evenwel al snel Mount Kigali geschrapt uit de koers. Volgens verschillende bronnen was er namelijk sprake van een landverschuiving, waardoor er modder op de weg terecht was gekomen.



Ondanks de geschrapte grote lus gebeurden er nog verschillende valpartijen op schijnbaar erg gladde wegen. Onder meer de jonge Belg Duarte Marivoet, eerder deze week nog ritwinnaar, verdween na een crash uit de koers.



Uiteindelijk besliste het peloton onder impuls van gele trui Doubey om de remmen dicht te knijpen. Nadien werd ook de vluchtersgroep - met onder meer Lotto-renner Mauro Cuylits - stilgelegd tot onvrede van verschillende Afrikaanse renners in die groep.



Uiteindelijk besliste de organisatie om de slotrit te annuleren. Lotto gaf in een tweet mee dat de felle wind en onweer koersen gevaarlijk maakte.



De stand na de voorlaatste etappe is dus ook het eindklassement. Doubey verzekerde zich door zijn protest ironisch genoeg van de eindzege.



Tot onvrede van de Eritrese nationale ploeg, die tweede eindigde met Afrikaans kampioen Henok Mulubrhan. Milan Donie (Lotto) is de beste Belg in de eindstand op de vierde plaats, de 20-jarige is eindwinnaar in het jongerenklassement.