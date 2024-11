Ondanks opdoffers op Grand Slam of Darts: Van den Bergh en De Decker blijven klimmen op wereldranking

Na twee razendspannende deciders sneuvelden donderdag de twee Belgen in de achtste finales van de prestigieuze Grand Slam of Darts. Maar ondanks die opdoffers zetten Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker hun opmars op de wereldranking wel verder. En dat biedt nu al garanties voor het komende WK.

10-9 en 10-9 met in totaal 9 gemiste matchdarts.



Het zat donderdagavond niet mee voor de Belgen op de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Dimitri Van den Bergh miste 8 pijlen om de wedstrijd en gaf een zekere kwartfinale nog uit handen tegen Jermaine Wattimena. Mike De Decker liet het dan weer na om wonderkind Luke Littler uit het prestigieuze toernooi te kegelen.



Een opdoffer voor de Belgische toppers, die zo een nieuwe Belgische clash op een major lieten liggen. Vorige maand op de World Grand Prix stonden "Dancing Dimi" en "The Real Deal" al tegenover elkaar in een historische halve finale.



Maar ondanks hun zure nederlagen toonden de Belgen zich wel opnieuw op de afspraak op het grote podium.



Dimitri Van den Bergh won eerder dit jaar met de UK Open zijn tweede majortoernooi in zijn carrière en behaalde ook nog een halve finale op de Masters, een kwartfinale op de World Matchplay en een halve finale op de World Grand Prix.



Mike De Decker schoot op de World Grand Prix dan weer zijn eerste hoofdvogel af, nadat hij in augustus al zijn eerste rankingtitel had gewonnen in de Players Championships.