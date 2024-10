"Nu kunnen veel toptalentjes opstaan": Eindzege van Mike De Decker lijkt schot in de roos voor Belgische darts

Dimitri Van den Bergh mag zich niet langer de enige Belgische majorwinnaar in het darts noemen, want met Mike De Decker staat er een nieuwe kroonprins op. Het begin van een bloeiperiode voor ons land? Sporza Daily gaat op zoek naar de impact. "Je mag zeker spreken van Belgische weelde."

"Bij de World Grand Prix moet je elke leg beginnen met een pijltje in een dubbel, de buitenste ring. Pas dan begint je score te tellen. Omdat dit extra moeilijk is, wordt deze major heel hoog aangeschreven."

Zijn die majors dan zo groot? "Je hebt 10 van die grote toernooien in een seizoen, elk met hun eigen charme", verklaart Clarys. "De Grand Slam of Darts wordt bijvoorbeeld in poules gespeeld, in een ander toernooi speel je om ter eerst naar een bepaald aantal legs, zeg maar spelletjes."

"Dit is enorm groot", benadrukt Erik Clarys, ex-darter en co-commentator bij VTM. "Dat mag je niet onderschatten. Dit is een boost voor het Belgische darts en een mijlpaal voor Mike."

Hij had nog nooit de laatste 16 gehaald op een major - "podiumvrees", klonk het - maar op de World Grand Prix heeft Mike De Decker alle schroom opzijgezet. Hij klopte wereldkampioen Luke Humphries in de finale voor de prestigieuze eindzege.

Dat vertaalt zich ook in het prijzengeld. Mike De Decker strijkt 120.000 pond op voor zijn eerste titel op de World Grand Prix. "Daarmee is het samen met het UK Open het op twee na best betaalde toernooi", aldus Clarys.

"Het WK blijft het summum, waar de eindwinnaar een half miljoen pond krijgt. Op het World Matchplay valt 200.000 pond te verdienen door de winnaar. Daar gaan uiteraard wel nog belastingen af."

Het is ook een stevige springplank voor De Decker in de wereldranking, die wordt opgesteld op basis van prijzengeld. In de PDC Order of Merit staat hij nu 25e.

"Het was zijn doel om voorbij Kim Huybrechts te raken en de top 32 te halen", weet Clarys. "Dat prijzengeld blijft ook 2 jaar op zijn conto staan, dus hij is nu even zeker van zijn plek. Als hij redelijk presteert kan hij misschien het jaar afsluiten in de top 20 of zelfs de top 16."