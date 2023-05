Dubbeltwee Andries/Vandenbussche wordt laatste in A-finale, Brys tweede in B-finale skiff

De beloftewereldkampioenen gingen snel van start. Na de eerste 250 meter lagen de 20-jarige Gentenaar en de 22-jarige Bruggeling naast de Kroatische favorieten, de broers Sinkovic, en op het tussenpunt na 500 meter waren ze vierde.

Nadien konden de Belgen hun goede start niet doortrekken, waardoor ze op een zesde en laatste plaats eindigden.

Vooraan gingen de Kroaten net zoals vorig jaar met de zege aan de haal in 6'07"00, een dikke seconde voor Italië (06'08"25) en bijna vier seconden voor Nederland (06'10"74). De twee Belgische roeiers volgden achttien seconden later in 6'25"19.

Tim Brys werd zaterdag vierde in zijn halve finale en moest deelnemen aan de B-finale om de plaatsen zeven tot en met twaalf. In die finale stond hij lange tijd aan de leiding, maar de Gentenaar moest uiteindelijk buigen voor de Italiaan Davide Mumolo. De Italiaan won in 7'01"95, minder dan een seconde voor de Belg (07'02"81).