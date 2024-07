Roeiers doden de tijd in Parijs met het bouwen van hun eigen Eiffeltoren uit 10.001 stukjes

Roeiers Tim Brys, Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe beginnen dit weekend al aan hun competitie in Parijs. "We vormen een team met z'n drieën en we kunnen bij elkaar terecht voor moeilijke en leuke zaken. We steunen elkaar door dik en dun", klinkt het. Hun vrije tijd vullen ze gezamenlijk in met het bouwen van hun Eiffeltoren (10.001 stukjes en 1,5 meter hoog).