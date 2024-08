Net geen olympisch brons! Tim Brys roeit dankzij knap eindschot naar 4e plek in de skiff

Even vertraging: 11.30 uur

Een roeier is nog niet komen opdagen, dus is er even oponthoud voor de finales in de skiff. De Wit-Rus Jaoecheni Zalaty zou vastgezeten hebben in het verkeer op weg naar de roeisite in Vaires-sur-Marne



Niet om 10.30 uur, wel om 11.30 uur zal Tim Brys zijn gooi kunnen doen naar eeuwige roem in België.