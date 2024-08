Sporza Daily ziet Tim Brys zijn harde werk op training opleveren: "Hij is zeker een outsider voor brons"

vr 2 augustus 2024 07:18

Op de Olympische Spelen kunnen sommige atleten dat tikkeltje extra. Roeier Tim Brys overtreft zo in Parijs zijn stoutste verwachtingen door zich te plaatsen voor de A-finale in de skiff. Sporza Daily sprak met voormalig roeier Hannes Obreno die 8 jaar geleden in Rio in diezelfde finale roeide. "Alles ligt open voor de 3e plaats."

"Ik sta hier nog te trillen. Ik ben het toernooi van mijn leven aan het varen." Alsof hij wist dat dit zou gebeuren. Tim Brys heeft zich op enkele jaren volledig omgeschoold om te kunnen schitteren op de Spelen. Onze landgenoot stapte over van de lichte dubbeltwee naar de skiff en maakte de switch van de lichtgewichten naar de zwaarste categorie. Hannes Obreno, voormalig roeier en finalist op de Spelen in Rio, genoot mee van Brys' prestatie en kon zijn ogen niet geloven. "Ik heb vol ongeloof zitten kijken. Het is echt ongelooflijk wat Tim aan het doen is. Zoals hij zelf al zei: hij is echt het toernooi van zijn leven aan het roeien. Het is nu het moment voor hem om iets moois te doen." Met de 6e tijd van alle finalisten moet Brys stevig uit de hoek komen. Kan hij nogmaals vriend en vijand verrassen?

Als ik hem aan het werk zie, is hij zeker een outsider voor het brons. Het zal afhangen van de vorm van de dag Hannes Obreno

"De eerste 2 plaatsen lijken mij naar de Duitser Zeidler en de Nieuw-Zeelander Mackintosh te gaan, maar voor de derde stek ligt het helemaal open. Als ik hem aan het werk zie, is hij zeker een outsider voor het brons. Het zal afhangen van de vorm van de dag."

"Maar ik vermoed dat Tim naar de Spelen is gegaan met de top 12 voor ogen. Dan is die finale eigenlijk al heel straf."

Indrukwekkende evolutie

In Tokio nam Brys nog deel aan de lichte dubbeltwee met Niels Van Zandweghe. Deze Spelen moet hij opboksen tegen zwaardere atleten in de skiff. Hoe moeilijk is zo'n dubbele overgang? "Qua roeien zijn de skiff en dubbeltwee eigenlijk hetzelfde. Op mentaal vlak is er een groot verschil. Bij de skiff sta je er alleen voor. Als je een slechte dag hebt, kan je dat niet verstoppen. Bij de dubbeltwee kan je voor een stuk terugvallen op je partner." "De overgang naar de zwaargewichten is enerzijds makkelijk omdat je niet langer op je gewicht moet letten. De eerste paar maanden is dat een droom, maar daarna begint het harde werk om het gewicht te doen toenemen in spiermassa. Ik denk dat Tim ook beseft dat het geen sinecure is om dat te doen."

De grootste winst heeft Brys al gemaakt. Hij heeft zijn techniek enorm verbeterd ten opzichte van 3 jaar geleden. Hannes Obreno