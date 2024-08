IJzersterke Tim Brys houdt gelijke tred met wereldtoppers richting A-finale in skiff: "Toernooi van mijn leven!"

De race van zijn leven, voor de tweede keer deze Spelen. Tim Brys heeft zich een weg naar de A-finale gebaand in de skiff. De ijzersterke Belg hield gelijke tred met de absolute wereldtoppers op het nummer en eindigde derde in 6'45"32. Zo overtreft Brys zijn stoutste verwachtingen. Hij roeit zaterdag om 10.30 uur de finale.

Op papier bleef er dan nog één plekje over om in de A-finale te geraken. Al verraste Brys vriend, vijand en zichzelf (?) door zowaar gelijke tred te houden met de medaillekandidaten.

Zijn olympisch roeitoernooi was eigenlijk al geslaagd. Maar eenmaal in de halve finales, wilde Tim Brys er nog eens alles uitpersen.

"Het is zot, gewoon!", zijn de eerste woorden van een enorm tevreden Tim Brys. "Ik sta hier nog te trillen. Ik ben het toernooi van mijn leven aan het varen."

"Ik denk dat ik hier sta met een perfect mentaal plan. Alles verloopt zoals verwacht. De laatste 500 meter wilde ik het absoluut niet meer uit handen geven. Voor mij was er maar één optie: alles geven."

Na de finish kwamen alle emoties naar boven. "Ik raak ook nog niet uit mijn woorden, want ik ben oververmoeid", lacht de Belg.

"Dat ik in de buitenbaan start, is geen nadeel. Elke baan is hier goed. En ik start naast een Nieuw-Zeelander, dus ik heb een mooi doel om mij op te richten. Ik ga mijn eigen race varen en dan zien we wel waar ik uitkom."

"Het is ongelooflijk tegen wat voor sterke mannen ik hier aan het varen ben", rondt Brys zijn babbel af. "Blijkbaar kan je het toch ver schoppen op techniek."