Jarige Tim Brys doet zichzelf olympische halve finale cadeau in de skiff: "De race van mijn leven"

Leuke binnenkomer op zijn 32e verjaardag. In de tweede kwartfinale van de dag roeide Tim Brys naar een knappe tweede plaats. Hij kwam al redelijk snel op de tweede stek te liggen en gaf die ook in een spannend slot niet meer af. Een olympische halve finale is dus zijn deel.

Zo plaatst de jarige Gentenaar zich met glans voor de halve finale. Donderdag mag hij nog eens alles in de strijd werpen voor een plekje in de grote finale.

Even leek de tweede plaats nog aan een zijden draadje te hangen en zou een fotofinish duidelijkheid moeten brengen, maar al snel kwam er duidelijkheid: Brys kwam als tweede over de finish.

Brys hield heel de race mooi stand en liep zelfs nog wat in op de Duitse koploper en wereldkampioen Oliver Zeidler. Al was het ook nog opletten voor de serieuze eindspurt van de achtervolgende Roemeen Chiruta en de Amerikaan Plihal.

Met een kamerbrede glimlach verscheen Brys achteraf voor onze microfoon.

"Het was de race van mijn leven. Het is prachtig eigenlijk, ik ben zo tevreden", glunderde de jarige job achteraf.

Op het einde werd het toch nog even spannend, maar daar had Brys naar eigen zeggen rekening mee gehouden.

"Ik wist dat ik moest doorduwen om hen de laatste 250 meter af te houden. Ik ben niet de sterkste roeier in het veld van de zwaargewichten, daarom was het belangrijk om een kleine voorsprong te hebben om ze te kunnen opvangen."

"Ik had een heel goed plan voor mezelf en heb gewoon mijn eigen race gevaren", klinkt het bij de kersverse halvefinalist over zijn wedstrijd. "Toen ik zag dat ik een goede start had, heb ik die proberen te consolideren en mijn voorsprong een beetje uit te breiden."

En daar slaagde Brys met verve in. "Ik heb mij nooit opgeblazen en uiteindelijk kwam ik zelfs nog dicht bij de eerste plaats."

De tweede stek is een enorme opsteker voor de Belg.

"De tijden zeggen weinig, maar die tweede plek is toch een boost voor mij. Ik heb echt niets te verliezen en ik voel me goed, dus nu gaan we echt "all the way"."