Tim Brys plaatst zich met 3e plek in reeksen voor kwartfinales van de skiff

De eerste Belg op de Olympische Spelen heeft zijn opdracht volbracht. Tim Brys opende in de reeksen van de skiff. Daar moest hij Nederlandse topfavoriet Van Dorp snel laten gaan, met een Japanse tegenstander werd het een spannende strijd voor de overige plekken richting kwartfinales. Uiteindelijk pakte de Gentenaar plek 3 in 6'52"35.

Zo'n 10 kilogram kwam Tim Brys bij om echt gewicht in de schaal te kunnen leggen op de olympische skiff. Dat is goed voor zo'n 2.000 meter beuken.

Met baan 1 had de Belg uit Gent geen gunstige positie richting de top 3 - die recht geeft op een plek in de kwartfinale. Toch wilde Brys absoluut zijn Spelen openen met een goede noot.

Daarvoor kon hij het spoor van Simon van Dorp volgen. De Nederlander is een van de favorieten - naast de Duitser Zeidler en de Nieuw-Zeelander Mackintosh - op het nummer en vertrok als een pijl uit een boog. Het was toen al duidelijk: niemand zou hem iets in de weg kunnen leggen.

Brys besloot zijn eigen race te roeien, zo werd het een felle strijd met Ryuta Arakawa voor plaats 2. Lang leek onze landgenoot rijp te zijn voor plek 3, maar de Japanner pakte uit met een fikse eindsprint.

Niet getreurd: met een 3e plek is Brys geplaatst voor de kwartfinales. Met zijn tijd van 6'52"35 zou hij in andere reeksen zelfs gewonnen hebben.

De 31-jarige Belg mag zich opmaken voor zijn volgende race in de skiff, die dinsdag volgt.