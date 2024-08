Tim Brys kan zijn ogen nauwelijks geloven na 4e plek: "De mannen die ik hier achter me laat ... Waanzinnig!"

za 3 augustus 2024 13:47

Parijs 2024 zal voor eeuwig een heuglijke herinnering zijn voor Tim Brys. De Belgische roeier greep net naast de medailles in de skiff, maar die vierde plek bij de sterke beren voelt als een overwinning na zijn overstap van de lichte dubbeltwee. "Ik moet alles nog even laten bezinken en dan een goed feestje vieren in Parijs", lacht de Gentenaar zijn tanden bloot.

"Ja ... Ook voor mij is dit een verrassing!" Vol ongeloof staat Tim Brys onze reporter te woord langs de olympische roeibaan. De Belg werd zowaar de 4e beste skiffeur van de wereld in Parijs. "Ik heb hier het toernooi van mijn leven gevaren. De finale was een lastige race, maar de 4e plaats voelt als een overwinning", deelt Brys. ""Het resultaat is echt gek. Ik heb geleefd op de sfeer en het positivisme hier. Ik heb nooit beter geroeid dan hier. Het is ook voor mij een openbaring. De mensen die ik hier achter me laat ... Dat is waanzinnig."

Dat het nu allemaal zo loopt, is ongelooflijk. Tim Brys

Voor en tijdens zijn race, moest Brys nog wat horden over. Eerst werd de A-finale uitgesteld, omdat de Wit-Rus in de file stond. Dan nam zijn team gewaagde keuze door de wind. "We hadden de gok genomen om de riemen te verzwaren, omdat het meewind was. Maar de wind draaide een beetje, dus werd het echt zwaar", lacht de Gentenaar. "Ik heb de inspanning toch zo goed mogelijk proberen in te delen." Meer dan geslaagd. Zeker als je het parcours van de roeier bekijkt met veel kilo's bijkomen en blessures. "Er kwamen zo veel onzekerheden bij kijken. Ik brak ook nog eens middenvoetsbeentje in december. Dat het nu allemaal zo loopt, is ongelooflijk." "Ik besef het allemaal nog niet zo goed. Ik moet alles nog even laten bezinken en dan een goed feestje vieren in Parijs."

Coach Crois: "Parcours van Tim is du jamais vu"