Van Zandweghe en Vyvey voelen tank leeglopen en gaan naar B-finale van lichte dubbeltwee

Niels Van Zandweghe en Tibo Vyvey hebben niet voor een kleine stunt kunnen zorgen met een plek in de A-finale van de lichte dubbeltwee. Het Belgische duo kwam halfweg de race goed opzetten, maar voelde de tank leeglopen en eindigde als 5e in hun halve finale. Zo moeten ze vrijdag opdraven in de B-finale, die nog steeds uitzicht geeft op de top 8.