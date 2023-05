Dubbeltwee Andries/Vandenbussche naar A-finale op EK roeien, skiffeur Tim Brys in B-finale

Aaron Andries en Tristan Vandenbussche hadden zich, net zoals Tim Brys, via de herkansingen geplaatst voor de halve finales. Daarin moesten ze in de top 3 eindigen om ook richting de A-finale te roeien.

Het werd een spannende strijd, met name tegen de Duitsers. Uiteindelijk hielden de wereldkampioenen bij de beloften 1 seconde over.

Zondagmiddag wordt de A-finale geroeid. Dan neemt het Belgische duo het in de strijd om eremetaal op tegen Kroatië, Ierland, Nederland, Italië en Spanje.

Voor Tim Brys is er in ieder geval geen medaille weggelegd. In de skiff leek hij lange tijd op weg naar de A-finale, maar in de laatste 500 meter viel hij van de 3e naar de 4e plaats terug, ten voordele van de Nederlander Van Lierop.