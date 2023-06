Met dank aan mentor Kirsten Flipkens: krijgt het grandslamsprookje van Karolina Muchova een happy end?

Het nieuwste hoofdstuk in het sprookjesboek van Roland Garros kent twee hoofdrolspeelsters: Karolina Muchova en... Kirsten Flipkens. De Belgische fungeert als mentor voor de 26-jarige Tsjechische, die droomt van haar eerste grandslamtitel. Een inkijk in de relatie tussen onze ervaren landgenote en de kersverse finaliste, vanmiddag tegen nummer 1 Iga Swiatek.

"Als ik niet 100% in iemand geloof, zou ik me niet vol smijten in het project." Kirsten Flipkens beleeft hoogdagen op Roland Garros. Niet als speelster, maar als mentor van toernooirevelatie Karolína Muchova. De nummer 43 van de wereld schakelde nummer 2 Sabalenka uit op weg naar haar eerste grandslamfinale. En daar ligt een etentje voor het seizoen met onze landgenote mee aan de basis. "Toen vroeg ze of ik haar mentor wilde worden, om mijn ervaring te delen op grote toernooien", vertelt Flipkens. "Toen ik vroeg wat ze wilde bereiken in haar carrière, zei ze vlakaf dat ze top 10 wilde halen en een grandslamtoernooi wilde winnen." "Met dat antwoord was ik heel blij, want dat had ik ook in mijn hoofd voor haar..."

Trust the process

Zelfvertrouwen en talent heeft ze in overvloed. Maar het lichaam van de 26-jarige Tsjechische werkt niet altijd mee. "Iedereen zag dat ze veel potentieel had, maar haar lichaam liet het afweten in het verleden", weet Flipkens. "Als dat mee wil, is ze volgens mij de compleetste speelster van de wereld." Daar mag ze haar opleiding in het vaderland voor bedanken. In de top 100 van het vrouwentennis staan maar liefst 10 Tsjechen. "Er één verklaring voor geven, is moeilijk, maar het werkt." "Het straffe aan Karolina is dat ze op elk moment haar wedstrijdplan kan omgooien."

Als ik zeg dat ze geduldig moet blijven, zie ik haar wel met haar ogen rollen. Kirsten Flipkens