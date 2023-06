Enkele dagen na finale is Court Central van Roland Garros omgetoverd in basketbaltempel

Metropolitans 92, de club van het Franse supertalent Victor Wembanyama, speelt zijn thuiswedstrijden normaal in een zaal in Levallois, een buitenwijk van Parijs.

Die biedt plaats aan slechts 2.800 toeschouwers, maar voor een finalewedstrijd in de Franse play-offs mag het iets meer zijn. Voor de 3e match tegen Monaco wijkt Metropolitans 92 immers uit naar Le Court Central van Roland Garros.

Het imposante tennisstadion is enkele dagen na de finale omgetoverd tot een basketbaltempel, waardoor de club nu zal kunnen rekenen op de steun van zo'n 15.000 supporters.

Metropolitans 92 is niet aan zijn proefstuk toe. In oktober speelde de club ook al eens een thuiswedstrijd op Roland Garros, ook toen met Monaco als tegenstander. Toe daagden bijna 10.500 toeschouwers op voor een wedstrijd die Wembanyama en co wonnen met 95-91.

Donderdagavond gaat Metropolitans op zoek naar een nieuwe overwinning. Monaco heeft voor eigen publiek de eerste 2 finalematchen gewonnen. Als de Monegasken donderdagavond opnieuw winnen, veroveren ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Franse titel.