Niet te geloven! Alcaraz maakt exact hetzelfde wereldpunt als idool Federer op Roland Garros in 2006

De geschiedenis herhaalt zich, luidt het vaak. Zo ook op Roland Garros. Het lijkt ongelooflijk, maar Carlos Alcaraz maakte gisteren in zijn halve finale tegen Novak Djokovic exact hetzelfde punt als zijn Zwitserse idool in de halve finale in Parijs in 2006 tegen David Nalbandian. En het was niet zomaar een punt, maar een geweldige winner met de rug naar het net. Bekijk en vergelijk.