Joachim Gérard opent vandaag op Roland Garros: "Weer plezier vinden in tennissen"

"Ik voel me vrij goed", vertelde Joachim Gérard, die in 2020 de finale verloor op het Parijse gravel. "In Royan heb ik recent de finale bereikt tegen de Argentijn Fernandez (6-3, 6-3-nederlaag, red.). Er waren heel wat positieve punten."



"Ik ben blij hier op Roland Garros te zijn en ben klaar om erop los te slaan. Cattaneo is een speler met een wat lager niveau dan de anderen. Hij heeft niet echt wapens in zijn spel. Hij kan goed spelen, maar hij doet je geen pijn."



"Kortom, het is een gevaarlijke wedstrijd, want ik word verondersteld te winnen. Maar je moet altijd spelen."