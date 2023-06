Boze Arnaud Démare mag van ploeg niet mee naar de Tour: "Mijn vrouw had al hotels geboekt"

"Madiot heeft me vorige donderdag gebeld met het nieuws. Ik was woedend en ontgoocheld omdat ik er echt voor gewerkt had. Ik heb deze winter opofferingen gemaakt. Ik wist dat ik maar één helper zou hebben en dat ik ook zou moeten werken in bepaalde etappes. Ik wist dat de ploeg vooral wou inzetten op het klassement, maar ik heb tijdens Parijs-Nice laten zien dat ik een goeie ploegmaat ben."

En of Démare teleurgesteld is. In een uitgebreid interview met de Franse sportkrant L'Equipe reageerde hij al op zijn niet-selectie.

Alle puzzelstukjes zijn nog niet gelegd, maar het is wel al duidelijk dat er geen sprinter meegaat. Een streep door de rekening van Arnaud Démare dus. "Dat was een moeilijke keuze. Ik begrijp dat hij teleurgesteld is."

"We nemen een ploeg mee voor de bergen", liet Marc Madiot weten, de ploegbaas bij Groupama-FDJ. "We gaan voor het klassement met David Gaudu. We willen ook aanvallen met Thibaut Pinot, Valentin Madouas of Stefan Küng."

"Mijn vrouw had al hotels geboekt voor op de rustdagen"

Op dit moment rijdt Démare de Ronde van Zwitserland. Hij vindt dat de aankondiging ook laat komt. "Zij hadden hun keuze al lang gemaakt, maar ik weet het dus nog maar net. Ik dacht echt dat ik zou gaan. Mijn familie had ook al vakantie geboekt in functie van de Tour, mijn vrouw had al een hotel voor tijdens de rustdagen, ..."

Démare vertelt ook dat dit de tweede zware klap is, na het nieuws dat zijn contract niet verlengd zal worden. "Of ik wou blijven? Ik had graag de keuze gehad. Ik voelde wel dat er steeds minder animo was binnen de ploeg om te investeren in een sprinttrein, maar ik zit hier al zo lang, ik dacht dat ik meer betekende voor deze ploeg."



Tot slot polst L'Equipe ook naar de relatie tussen Gaudu en Démare. In januari lekte er een gesprek uit waarin Gaudu heel duidelijk zei dat hij niet met Démare naar de Tour wou gaan. "Of dat heeft meegespeeld? Hij is de kopman dus hij zal wel iets te zeggen hebben, maar hij is niet de ploegleider. Nogmaals, tijdens Parijs-Nice heb ik laten zien dat ik die vete heb laten rusten. Ik heb daar voor Gaudu gewerkt."

"Na dat incident met de gelekte gesprekken heb ik me erboven gezet. Ik heb me koest gehouden, heb gedaan wat de ploeg wilde om David Gaudu niet te destabiliseren. Toen heeft Madiot me nog bedankt en gezegd dat ik een grote meneer ben. Wel, dit is een mooie bedanking."