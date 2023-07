Kasper Asgreen redt de Tour van Soudal-Quick Step met stuntvlucht (en met dank aan Lotto-Dstny)

clock 17:49 17 uur 49. Eenkhoorn is 2e, Abrahamsen is 3e. Als eerste van het peloton klopt Philipsen Pedersen voor plek 4. . Eenkhoorn is 2e, Abrahamsen is 3e. Als eerste van het peloton klopt Philipsen Pedersen voor plek 4.

clock 17:48 17 uur 48. Opluchting bij Soudal-Quick Step, dat zijn reeks van ritzeges in de Tour in stand houdt. Het zit nu aan 11 jaar op een rij met een ritzege. . Opluchting bij Soudal-Quick Step, dat zijn reeks van ritzeges in de Tour in stand houdt. Het zit nu aan 11 jaar op een rij met een ritzege.

clock 17:48 17 uur 48. Peloton komt te laat en Kasper Asgreen haalt het in de sprint. Peloton komt te laat en Kasper Asgreen haalt het in de sprint

clock 17:47 17 uur 47 match afgelopen end time Asgreen wint! Het is prijs voor Soudal-Quick Step! Asgreen blijft net uit de greep van het aanstormende peloton.

clock 17:46 17 uur 46. Asgreen zet de sprint in, Abrahamsen doet ook mee. . Asgreen zet de sprint in, Abrahamsen doet ook mee.

clock 17:46 17 uur 46. Campenaerts rijdt zich volledig leeg voor Eenkhoorn. . Campenaerts rijdt zich volledig leeg voor Eenkhoorn.

clock 17:46 Laatste km. Met een voorsprong van 5 seconden beginnen de 4 koplopers aan de slotkilometer. Het wordt een dubbeltje op zijn kant. . 17 uur 46. last km Laatste km. Met een voorsprong van 5 seconden beginnen de 4 koplopers aan de slotkilometer. Het wordt een dubbeltje op zijn kant.

clock 17:45 17 uur 45. Wat bochtenwerk nu is in het voordeel van de leiders, maar ook in het peloton zal het nu niet meer stilvallen. Het is een langgerekt peloton waar Bahrain Victorious Fred Wright wil afzetten. . Wat bochtenwerk nu is in het voordeel van de leiders, maar ook in het peloton zal het nu niet meer stilvallen. Het is een langgerekt peloton waar Bahrain Victorious Fred Wright wil afzetten.

clock 17:43 17 uur 43. Jumbo-Visma rijdt in 2e positie in het peloton, zij maken geen aanstalten om het gaatje dicht te rijden. Maar ze komen nu toch langs alle kanten op 3 kilometer van het einde, de kloof zakt onder de 10 seconden. . Jumbo-Visma rijdt in 2e positie in het peloton, zij maken geen aanstalten om het gaatje dicht te rijden. Maar ze komen nu toch langs alle kanten op 3 kilometer van het einde, de kloof zakt onder de 10 seconden.

clock 17:42 15 seconden. Met nog 5 kilometer te gaan pakt Politt nu de kop over. De kopgroep is in zicht van het peloton. . 17 uur 42. time difference 15 seconden Met nog 5 kilometer te gaan pakt Politt nu de kop over. De kopgroep is in zicht van het peloton.

clock 17:40 17 uur 40. Het draait weer iets beter rond aan kop van het peloton en dat zal nodig zijn. Hardrijders Politt en Haller melden zich nu ook in dienst van Meeus. . Het draait weer iets beter rond aan kop van het peloton en dat zal nodig zijn. Hardrijders Politt en Haller melden zich nu ook in dienst van Meeus.

clock 17:39 17 uur 39. De bonus van de koplopers blijft rond de 20 seconden schommelen op 8 kilometer van het einde. Jayco-AlUla stuurt nu een mannetje in steun van Skjelmose in het peloton. De treintjes van Girmay en Philipsen komen er al aan. . De bonus van de koplopers blijft rond de 20 seconden schommelen op 8 kilometer van het einde. Jayco-AlUla stuurt nu een mannetje in steun van Skjelmose in het peloton. De treintjes van Girmay en Philipsen komen er al aan.

clock 17:37 17 uur 37. Het valt stil, de klassementsmannen nemen hun posities in aan kop van het peloton. . Het valt stil, de klassementsmannen nemen hun posities in aan kop van het peloton.

clock 17:36 17 uur 36. Nog 10 kilometer. Veel volk blijft er niet meer over om de laatste 20 seconden te dichten op Asgreen, Campenaerts, Eenkhoorn en Abrahamsen. Skjelmose meldt zich nu wel in dienst van zijn land- en ploeggenoot Pedersen. . Nog 10 kilometer Veel volk blijft er niet meer over om de laatste 20 seconden te dichten op Asgreen, Campenaerts, Eenkhoorn en Abrahamsen. Skjelmose meldt zich nu wel in dienst van zijn land- en ploeggenoot Pedersen.

clock 17:35 17 uur 35. Strijdlust voor Campenaerts. We krijgen alvast 1 Belgische aanvaller op het podium te zien in Bourg-en-Bresse. Campenaerts krijgt de prijs voor de strijdlust van de jury. . Strijdlust voor Campenaerts We krijgen alvast 1 Belgische aanvaller op het podium te zien in Bourg-en-Bresse. Campenaerts krijgt de prijs voor de strijdlust van de jury.

clock 17:33 17 uur 33. Het gaat voortdurend op en af in deze fase van de finale. Op zich is dat niet in het nadeel van de 4 aanvallers, in de licht dalende en draaiende wegen verliezen ze zeker geen tijd. . Het gaat voortdurend op en af in deze fase van de finale. Op zich is dat niet in het nadeel van de 4 aanvallers, in de licht dalende en draaiende wegen verliezen ze zeker geen tijd.

clock 17:30 25 seconden. Op het bultje op 15 kilometer van het einde verliest het kopkwartet nu toch terrein op het peloton. Voor het eerst zakt het verschil terug tot net onder de halve minuut. . 17 uur 30. time difference 25 seconden Op het bultje op 15 kilometer van het einde verliest het kopkwartet nu toch terrein op het peloton. Voor het eerst zakt het verschil terug tot net onder de halve minuut.

clock 17:29 17 uur 29. Treintje voor Girmay. Bij Intermarché-Circus-Wanty hebben ze hun treintje al geformeerd voor Biniam Girmay, maar ze kijken de kat uit de boom in de buik van het peloton. Nog een ploeg die naar het einde toe de voorsprong van de kopgroep zal verkleinen waarschijnlijk. . Treintje voor Girmay Bij Intermarché-Circus-Wanty hebben ze hun treintje al geformeerd voor Biniam Girmay, maar ze kijken de kat uit de boom in de buik van het peloton. Nog een ploeg die naar het einde toe de voorsprong van de kopgroep zal verkleinen waarschijnlijk.

clock 17:26 17 uur 26. Voor het eerst vandaag zien we Jumbo-Visma op het voorplan verschijnen. Dat lijkt vooral om gele trui Vingegaard vooraan te houden, of willen zij Laporte afzetten voor de sprint in afwezigheid van Van Aert? . Voor het eerst vandaag zien we Jumbo-Visma op het voorplan verschijnen. Dat lijkt vooral om gele trui Vingegaard vooraan te houden, of willen zij Laporte afzetten voor de sprint in afwezigheid van Van Aert?