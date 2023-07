Soudal-Quick Step veert recht na alle tegenslagen: "Het was nodig, maar je mag nooit wanhopen"

"Ik zit vaak aan de andere kant", lachte Declercq nadat hij zich meer dan eens in het rijtje knechten had gevoegd om de achtervolging te ontregelen. "We probeerden af te stoppen, maar het was niet over de limiet."

Tim Declercq moest vandaag zowaar een ander jasje aantrekken. Normaal is hij de jager, nu was hij de stoorzender bij het achtervolgingswerk van de sprintersploegen op de kopgroep met Kasper Asgreen .

Ploegleider Peeters: "De sfeer was nog altijd goed"

"We geven nooit op", reageerde ploegleider Wilfried Peeters aan de teambus. "De sfeer was zeker goed en we hebben het elke dag geprobeerd in de ontsnapping."

"In het hooggebergte komen we tekort en we misten Fabio (Jakobsen), maar we moesten het vandaag en morgen proberen."

"3 man in de kopgroep, dat was wat weinig, maar we probeerden het tactisch te spelen. Ook het stoorwerk was nodig."

"We weten uit ervaring dat sprintersploegen het moeilijk hebben in de laatste week. Soms blijft een ontsnapping voorop. We hebben een beetje geluk gehad dat het nu aan onze kant valt."

"Wie niet waagt, niet wint", zegt Peeters nog. "We staan als één team achter elkaar. Dit was nodig, maar je mag nooit wanhopen."