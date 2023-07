Kasper Asgreen charmeert in eerste reactie: "Draag zege op aan Dries Devenyns"

Kasper Asgreen viel in de eerste kilometer aan en kreeg slechts 2 gezellen mee. Kansloos, denk je dan.

"Het was geen ideale situatie", zei de Deen in het flashinterview. "Ik verkoos een groepje van zo'n 8 man, maar dit is de laatste week van de Tour."

"Het zijn al harde dagen geweest en we hebben al gezien dat een klein groepje de sprintersploegen dan kan verrassen. Ik sloot het dus niet uit."

"Het was een ploegentijdrit tot de finish", bedankte Asgreen zijn metgezellen, die werden aangevuld met Pascal Eenkhoorn. "Ze waren allemaal geweldig. We verdienden het ook na al dat werk."

Vorig jaar werd de Tour een sof voor Asgreen. Na een val in de Ronde van Zwitserland was hij niet klaar, maar hij nam tegen beter weten in toch deel door de Grand Départ in zijn vaderland. Na ruim een week stapte hij af en door oververmoeidheid koerste hij in 2022 niet meer.

"Ik kom van ver terug en ik rond die periode nu af met een zege. Ik wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft."

"Ik draag deze overwinning ook op aan Dries Devenyns. Dit is zijn laatste Tour. Hij was zeer emotioneel door mijn zege."

"Wanneer ik geloofde dat ik kon winnen? Onder de vod", vertelde hij nog bij onze reporter. "Ik had geen idee hoe dicht het peloton was, maar ik heb gewoon gefocust op mijn sprint."

"Ik ben blij dat ik de ploeg iets kan teruggeven. We bleven erin geloven en de sfeer was nog altijd prima."