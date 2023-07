Jasper Philipsen feliciteert vluchters en verklaart haantjesgedrag: "Was niet agressief bedoeld"

Het kan niet elke dag kermis zijn voor Jasper Philipsen. Zijn Alpecin-Deceuninck deed er alles aan om de kopgroep terug te fluiten, maar het kwartet bleef net buiten schot.

"Ik denk niet dat we ons misrekend hebben", vertelt hij over de achtervolging vanaf de eerste kilometer.

"We hebben alles gedaan wat we konden, maar blijkbaar waren we niet sterk genoeg. We hielden hen de hele tijd op 1 minuut."

"We hebben alles juist gedaan en ook de andere ploegen deden hun duit in het zakje. Chapeau aan die jongens dat ze vooruit bleven."

"Het is bij ons nooit stilgevallen en ik ben verbaasd dat ze wegbleven. Jammer dat ik niet kon sprinten voor de zege, maar ik doe nog een goeie zaak voor groen."

"Natuurlijk is dit een gemiste kans, maar mocht ik nog geen etappe gewonnen hebben, dan zou het nu meer pijn doen."

De viervoudige ritwinnaar raakte ook betrokken in een worstelpartijtje met Pascal Eenkhoorn. Toen de Nederlander naar de kopgroep wilde jumpen, sneed Philipsen hem nogal brutaal de pas af.

"Ik wilde graag sprinten en ik vond 3 leiders prima", was zijn uitleg. "Het was zeker niet slecht of arrogant bedoeld. Maar ik wilde niet nog meer renners voorin."