Cofidis, Spanje en Baskenland jubelen opnieuw: Ion Izagirre wint dollemansrit

17 uur 23. Ook Van der Poel is binnen. Van der Poel is uiteindelijk nog opgeslokt door het peloton, dat hij ook heeft laten rijden. Volledig kapot komt hij helemaal alleen over de finishlijn. .

Op maar dan vier minuten is het peloton ook gearriveerd in Belleville-en-Beaujolais. Het begin van de rit was hels, maar uiteindelijk heeft niemand van de klassementsmannen tijd verloren.

17 uur 14. Na Morzine is er Belleville-en-Beaujolais. Izagirre is dus op weg naar zijn tweede ritzege in de Tour. In 2016 won hij in Morzine, ook solo. Hij bedwong toen de Col de la Ramaz en de Col de Joux Plane, die we later in deze Tour ook nog onder de wielen geschoven krijgen in een herhaling van die finale van 2016. .