Campenaerts "heeft geroepen om zijn moeder", Teuns had "niet de superbenen waarop hij hoopte"

Campenaerts: "Geroepen om mijn moeder, maar weet niet of ze mij gehoord heeft"

"Heel wat renners gaan roepen om hun moeder", stelde hij vanochtend. En daar hoorde hij duidelijk ook zelf bij. "Ik weet niet of ze mij gehoord heeft tot in België, maar dit was brutaal", zei hij na afloop.

Een van de vier Belgen in de vlucht van de dag was Victor Campenaerts . Nochtans had de renner van Lotto-Dstny vooraf al aangekondigd dat dit een moordende etappe zou zijn.

"Ik wilde op de slotklim een strak tempo rijden en dan met een groepje bovenkomen en nog iets ondernemen, maar ik kwam geïsoleerd boven en het groepje voor mij is ook niet meer teruggekeerd voorin. Er zat dus niet meer in."

"Het was dan ook vreselijk moeilijk om er iets van te maken, want er zaten een pak betere klimmers in de groep."

Teuns: "Niet gekomen voor een plek in de top 10"

"Maar ik heb dan wel zelf de ontsnapping geforceerd. Ik wist dat ik mijn pijlen niet te vroeg mocht verschieten, want dat was mij 2 dagen geleden overkomen."

Ook hij denkt met pijn in de benen terug aan de openingsfase. "Het was echt chaos op het begin. Hoelang heeft dat allemaal geduurd? 60 kilometer? Alle klimmetjes waren zelfs al gepasseerd."

"Dit is niet het verhaal dat ik wou schrijven", begint hij zijn verhaal. "Een plek in de top 10 is wel mooi, maar niet waarvoor we gekomen zijn."

Dylan Teuns had de etappe van vandaag ongetwijfeld met stip aangeduid. Met plek 8 was hij dan ook niet helemaal tevreden.

Toch kijkt de landgenoot al vooruit naar de Alpen. "Ik hoop dat we daar 2 koersen in de wedstrijd krijgen. Maar dat zal van de leading teams afhangen."

Teuns moest uiteindelijk ook passen. "Ik had wel nog goede benen op de slotklim, maar niet meer de superbenen waar ik op gehoopt had."

Naesen: "Was graag meegeweest met Gall"

In het peloton zette AG2R-Citroën zich op kop. “Het was een hele lange kopbeurt”, lachte werkpaard Oliver Naesen.

“Wat er speelde? We spelen niet het spel voor de gele trui, het zijn meer nevendoelen zoals een top 10-plaats. Er waren deftige renners gelost en we hadden de vlucht gemist."

"Dat was voor de ploegleiding genoeg om te rijden. En we staan ook nog goed in het ploegenklassement. Straftraining is overdreven, maar ik zat er niet mee in. Het is toch leuk om een beetje te wegen op de koers, ook al heeft het weinig resultaat."

"Ik was heel graag mee geweest met Felix Gall, maar hij had veel krachten verspild op de eerste hellingen. Ik moest altijd met de achteruitkijkspiegel kijken en finaal hadden we niemand mee.”