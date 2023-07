Tiesj Benoot (4e): "Ik voelde me goed, maar Cofidis speelde het slim"

Tiesj Benoot was vorige week wat ziekjes, maar lijkt helemaal de oude. Hij posteerde zich na enorm lange onderhandelingen in de kopgroep.

"Het was nog extremer dan dinsdag", vertelde hij over de ontelbare aanvallen in de eerste 100 kilometer. "Zelfs renners als Simon Yates raakten achterop."

"We wisten dat het hectisch zou worden en we wilden meezitten om de bonificaties op de laatste klim en aan de finish weg te pakken. Daar zijn we in geslaagd."

"In de finale zat ik tegen 2 duo's van Movistar en Cofidis. Ik voelde me echt goed en we waren met een viertal renners aan elkaar gewaagd, maar Cofidis heeft het goed gespeeld."

"Er werd iets te snel getwijfeld bij ons. Ik wist dat het heel moeilijk zou zijn voor de zege, maar ik voelde mijn benen en die waren niet zo slecht."

"Of ik hier mee kan leven? Dat moet ik wel. Ik voelde me bij de besten van de kopgroep, maar het zou moeilijk geweest zijn om het verschil te maken."

"Het was ook niet tegen de simpelste renners. Ik ben wel ontgoocheld. Er zat een betere uitslag in."