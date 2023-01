David Gaudu tackelt ploegmaat Arnaud Démare in gelekt gesprek, excuses op Twitter

Arnaud Démare (31) is al een eeuwigheid een van de uithangborden bij Groupama-FDJ, David Gaudu (26) is al enkele jaren een coming man bij de Franse WorldTour-ploeg.

De Franse sprinter en de Franse klimmer hebben andere doelen en kruisen elkaar niet te veel in hun wedstrijdprogramma, maar komende zomer zouden ze wel ploegmaats worden in de Tour de France.

Al is dat niet meteen naar de zin van Gaudu, zo blijkt uit chatgesprekken die gisteren in de openbaarheid werden gegooid.

Gaudu geeft aan dat hij Démare niet in de Tour wil en voor die kritiek bood hij vanochtend zijn excuses op Twitter aan.

"Problemen die kunnen voorvallen in een ploeg moeten intern blijven. Ik excuseer me bij het team en bij Arnaud."

Bij het Franse team zullen ze duidelijk aan de groepsgeest moeten schaven. Gaudu pakt in het gesprek uit met meerdere denigrerende opmerkingen, inclusief een woordspeling over de snelheid (of het gebrek eraan) bij Démare.

"Dat we niet praten en niet veel samen koersen is een voordeel. Als hij wil, kan ik het nog eens in zijn gezicht zeggen. Ik ben niet bang van hem. Hij weet dat ik hem niet in de Tour wil. Ik heb het hem al gezegd", klinkt het nog.

Zijn eerste reactie op Twitter verwijderde Gaudu, daarna volgde een licht aangepaste reactie. "Ik mocht die uitspraken nooit in het openbaar gedaan hebben. Mijn excuses voor de ploeg en Arnaud."