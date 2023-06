Alec Segaert pronkt in het roze na winst in tijdrit Giro Next Gen: "Droom die uitkomt"

De Ronde van Italië voor beloften, vroeger de Baby Giro maar tegenwoordig de Giro Next Gen, geldt als een van de belangrijkste graadmeters in de jeugdcategorieën. Recente ex-winnaars zijn onder meer Juan Ayuso, Tom Pidcock en Aleksandr Vlasov.



Alec Segaert begon gisteren sterk aan de editie van dit jaar. In de tijdrit over 9,4 kilometer blies hij de tegenstand weg. Loe van Belle, die vorig jaar de proloog van de Ronde van de Toekomst won, eindigde nog het dichtst, op 12 seconden.



De Belgen deden het trouwens over het algemeen goed, want met Jonathan Vervenne (4e) en Vlad Van Mechelen (9e) eindigden er nog 2 landgenoten in de top 10.

"Ik had de voorbije weken nog examens, maar ik heb gelukkig genoeg kunnen trainen. Ik heb hier hard naartoe gewerkt en had een geweldig gevoel", vertelt de winnaar, die dit seizoen bij Lotto-Dstny wedstrijden bij de beloften en de profs combineert.

Segaert werd al onder meer Europees kampioen tijdrijden bij de beloften. "Maar deze zege betekent ook heel veel. Dat ik mijn sterrentrui mag inruilen voor een roze trui is een droom die uitkomt."